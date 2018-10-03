Rıza Çalımbay: Biz gerçekten mükemmel işler yaparak çok güzel goller atıyoruz'

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

Sezon başında teknik direktörlüğe getirilen Çalımbay ile yeşil-beyazlılar, 7 maçlık dönemde 3 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alarak 11 puan topladı.

Geçen sezonun başında Mustafa Reşit Akçay ile çıktığı 7 karşılaşmada Atiker Konyaspor, 2 galibiyet, 1 beraberlik 4 mağlubiyet yaşayarak 7 puan toplayabilmişti.

İlk hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-2 mağlup eden Konyaspor, ardından deplasmanda Antalyaspor ile 3-3, sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen yeşil-beyazlı ekip, 5. haftada ilk yenilgisini iç sahada Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla aldı.

Daha sonra deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yenen Konyaspor'un deplasmandaki yenilmezlik serisi 7. haftada Göztepe ile İzmir'de yaptığı karşılaşmada 3-2'lik mağlubiyetle bozuldu.

Yeşil-beyazlılar, 7. hafta sonunda 15 puanlı lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 8. sırada bulunuyor.

"Deplasmanda en çok gol atan takımız"

Teknik direktör Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında net bir kadroları bulunmadığını, bu yüzden oturmuş bir kadro ile başlayamadıklarını belirtti.

Sonradan gelen futbolcuların takıma yavaş yavaş uyum sağlamaya başladığının altını çizen Çalımbay, "Ligde deplasmanda en çok gol atan takımız. İçeride de dışarıda da kazanmak için oynuyoruz." diye konuştu.

Kupa maçlarının takımın dengesini bozduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Mecburen, oynamayan arkadaşlara şans veriyoruz. Diğer arkadaşlarımızı da burada bırakıyoruz. Tabii istenilen şekilde antrenman yapamıyoruz. Bazıları bizimle gelip hiç oynamadan geri dönüyorlar. Çünkü maç var diye oynatmıyoruz. Orada zaten antrenman dengemiz bozuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Takımın gidişatından çok memnunum"

Rıza Çalımbay, takımın şu anda istediği şekilde oynadığını belirterek, şunları kaydetti: "Biz gerçekten mükemmel işler yaparak çok güzel goller attıyoruz. Böyle devam edeceğiz. İnşallah hatalı gol yeme sorununu da çözeceğiz. Bundan sonraki maçlarımızda da oynadığımız oyunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Şu an için takımın gidişatından, mücadelesinden ve oyunundan çok memnunum. İnşallah bunu daha iyi bir hale getireceğiz. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Onu da çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ben çok iyi sonuçlanacağına inanıyorum. Yeter ki bir şanssızlık yaşamayalım."