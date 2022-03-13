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Spor

Rıza Çalımbay: Bu deplasmanda kazanmak zordu ama zoru başardık

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA13 Mart 2022 Pazar 19:14 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 19:14
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Adana Demirspor maçı sonrası "Adana Demirspor'dan puan almak istiyorsak agresif olacaksın" dedi.

Sivasspor Spor Toto Süper Ligin 29. haftasında Adana Demirspor deplasmanından 3-2 galibiyetle ayrıldı. Maç sonunda basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Adana Demirspor müthiş taraftarı var, kaliteli takım ama taraftarın attığı sular olmasaydı iyi olurdu. Oyuncularımıza söyledim baskılı bir maç olacaktı. Baskı yedik maçın başında. İyi oynayıp kazanamadığımız maçlar oluyordu. Bu deplasmanda kazanmak zordu ama zoru başardık. Eksik oyuncularımız vardı. 2-0'dan sonra baskı altına girdik. Baskıyı zor atlattık 2 de gol yedik. Oyunu çirkinleştirmek için bir şey yapmadık. Seyirci muhteşem. Takımda taraftara karşılığını vermiş. İki takımın da ihtiyacı olduğu için biraz gergin geçti. Oynadığımız oyunun karşılığını almak istiyoruz. Buna ben izin vermem bir kere eğer Adana Demirspor'dan puan almak istiyorsak agresif olacaksın." dedi.

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