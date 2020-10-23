Rıza Çalımbay: Bu maçın rövanşı da var

23 Ekim 2020 Cuma 00:20 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 00:20

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Villareal maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay açıklamasında; "İlk yarıyı çok iyi bitirdik, 2-2. 2. yarıda yediğimiz goller, böyle talihsizlik olamaz. Birince 10 kişiydik, sakatlık vardı, diğerinde oyuncularımız birbirine çarptı. Defansif açıdan bir hayli sıkıntı yaşadık. Villarreal'e evinde 3 gol atmak hiç kolay değil ama bazı hatalar yapmamamız gerekiyordu. Yediğimiz bazı goller bize yakışmadı. Son 2 gol çok şanssızlık. 10 kişi kalmamız, en iyi oyuncumuzun çıkması. Zaten elimizde stoper yok, sağ bek yok. Ne olursa olsun, 2-0 geriye düşsek de kopmadık oyundan. Bunun rövanşı da var. İnşallah daha iyi olacağız ve kötü goller yemeyeceğiz." dedi.

"TEK HEDEF GALİBİYET OLACAK"

Gelecek hafta oynayacakları maç için konuşan deneyimli teknik direktör; "Maccabi maçında galibiyettten başka bir şey düşünmüyoruz. İki maçı kazandığımız takdirde büyük avantaj yakalayacağız. Yenmekten başka bir şey düşünmüyoruz. Burada yediğimiz gollerden ders çıkaracağız." dedi.

Rıza Çalımbay ülke puanı için; "Bu maçı sadece kendimiz için değil, başta Türkiye için oynadık, puan ve puanlar için oynadık. Daha 5 maçımız var, ben arkadaşlarımıza inanıyorum, puanlar alacağız." dedi.