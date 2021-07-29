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Spor

Rıza Çalımbay: Bu sefer işimiz çok zor

Konferans Ligi'nde Petrocub'ı 1-0 mağlup ederek turlayan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

29 Temmuz 2021 Perşembe 22:18 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 22:18
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Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Zor bir maçtı. Hiçbir zaman pes etmiyorlar, biz de dikkatli olduk ve mücadele ettik. Çok pas hatası yaptık ama bunlar sezon başı olduğu için normal. Maç temposunu tam olarak kazanmamış arkadaşlarımız da var. Taraftarlarımıza da güzel bir galibiyet hediye ettik."

"Dinamo Batumi çok iyi bir takım ve turu geçeceklerini biliyorduk. Kaliteli oyunculara sahipler. Bu sefer işimiz çok zor, çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. İlk maçımızdan avantajlı şekilde buraya dönmek istiyoruz, tek düşüncemiz bu."

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