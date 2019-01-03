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Rıza Çalımbay: Burak Yılmaz, Beşiktaş'a çok şey verecek

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Bağcılar Belediyesinin düzenlediği Spor Söyleşileri programında öğrencilerle bir araya geldi.

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Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye katılan  Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlı  takıma faydalı olacağına inandığını söyledi.
 
Burak Yılmaz'ın çok iyi bir golcü olduğunu söyleyen Çalımbay,  "Beşiktaş'ın devre arasında göndereceği, alacağı oyuncular olması gerekiyor.  Şimdi Burak Yılmaz gündemde. Burak, Beşiktaş için bir avantaj olur. Çok iyi bir  futbolcu ve golcü. Beşiktaş'ın da ona ihtiyacı var. Geçen sene sakat şekilde  oynadı ve Trabzon'da iyi maçlar çıkardı. Şu anda sağlam ve kafa olarak hazır  durumda. Burak imza atmışsa, Beşiktaş'a faydalı olur. Taraftarın sahip çıkması  gerekiyor. Burak'ın Beşiktaş'a çok şey vereceğine inanıyorum." ifadelerini  kullandı.
 
Siyah-beyazlı takımın yaşadığı zor günleri atlatacağını söyleyen  deneyimli çalıştırıcı, "İki sene üst üste şampiyon olmuş, Avrupa'da başarı  göstermiş bir takım var. Giden oyuncuların sıkıntısı yaşanıyor. Beşiktaş'taki  çalkantılı sürecin geçeceğini düşünüyorum." diye konuştu.
 
Şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir'in puan avantajı bulunduğunu  hatırlatan Çalımbay, "İkinci yarıdaki ilk maçlar çok önemli. Telafisi olmayan  maçlar oynanacak. Başakşehir, puan avantajından dolayı en şanslı takım. Şu anda  düşen ya da şampiyon belli diyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Ersun hocanın gelmesi Fenerbahçe'ye çok şey katacak"
 Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısında beklenmedik bir durum yaşadığını  söyleyen tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli takımın ikinci yarıda Ersun Yanal  ile çıkışa geçeceği görüşünde olduğunu aktardı.
 
Futbolda bu tip düşüşlerin yaşanabildiğine dikkati çeken Çalımbay,  "Çok iyi başkanları var. Yapılan transferler bazen tutmayabiliyor. Ersun (Yanal)  hocanın gelmesi Fenerbahçe'ye çok şey katacak. Fenerbahçe çıkış yaparsa, çok iyi  yere gelecektir. Fenerbahçe ikinci yarıda bambaşka olacaktır. Ali Koç'un  Fenerbahçe'de olması bir şans." şeklinde konuştu.
 
Öte yandan bir öğrencinin, "Fenerbahçe küme düşer mi?" şeklindeki  sorusuna Çalımbay, "Merak etme, Fenerbahçe küme düşmez." yanıtını verdi.
 
"Galatasaray, forvet transferi yapmak zorunda"
Galatasaray'ın durumuna değinen Çalımbay, "Galatasaray, forvet  transferi yapmak zorunda. Fenerbahçe maçından sonraki cezalardan etkilendiler.  Her şeye rağmen ligdeki konumları çok iyi." diye konuştu.
 
Kasımpaşa'da birlikte çalıştığı sarı-kırmızılı futbolcu Eren  Derdiyok'u öven deneyimli teknik adam, "Eren çok iyi bir durumdayken  Galatasaray'a gitti. Sakatlık yaşamasa, bir forvette olması gereken her şeye  sahip." yorumunu yaptı.
 
Çalımbay ayrıca, Video Yardımcı Hakem sistemini faydalı bulduğunu da  sözlerine ekledi.

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