Rıza Çalımbay: Çok çekişmeli geçen bir maçtı

30 Ekim 2021 Cumartesi 19:25 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 19:25

Süper Lig'in 11'inci haftasında Altay sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu.

İzmir'e galibiyet için geldiklerini belirten Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bütün amacımız oydu. Çok güzel bir lig maçı oldu. Çok çekişmeli geçen bir maçtı. Hem ilk yarı hem ikinci yarı galibiyet için her şeyi yapmaya çalıştık. Bütün oyuncularımızı kullandık. Berabere bitti, puanları paylaştık. Üç puan alsak daha iyi olacaktı ama zorlu bir deplasman olduğu için puan puandır. Önümüzde çok kritik bir maç var. Takımda sakatlar, yorgun olanlar var. Daha sonra milli ara bizim için çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.