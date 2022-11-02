Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçı çok daha önemli

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. ve son maçında yarın deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Bu maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bunun farkındayız biz. Hem bizim için hem Türkiye'nin alacağı puanlar açısında da çok önemli bir maç" dedi.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. hafta maçında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay, Eden Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, "Bu grupta bütün maçlar çekişmeli geçti. Puanlara baktığımız zaman hemen hemen eşit şekilde geçti. Biz buradan çıktığımız için çok mutluyuz. Çünkü gerçekten zor bir gruptu. Slavia Prag takımı bana göre bu grubun favori takımlarının başında geliyordu. Diğer takımlar Cluj ile Ballkani de kendi ülkelerinin şampiyon takımları, o yüzden onlarda çok iyiydi. Çok çekişmeli bir grup oldu. Buradan çıktığımız için mutluyuz. Gruplardan birinci olarak çıkmak çok önemli. Öyle bir şansımız da var. Onu da sonuna kadar zorlayacağız ve değerlendireceğiz. Cluj'un galip gelememesi durumunda bizim yine birinci olarak çıkma şansımız da var. Karşımızdaki takım çok iyi bir takım. Kendi sahamızda oynadığımız maçta çok zor geçti. Buradaki maçın da çok geçeceğinin farkındayız. Bizim ligde de çok kritik maçlarımız var. Onları düşünerek burada tam net bir kadro ile çıkamayabiliriz. Bizim hem ligi hem de burayı götürmemiz gerekiyor. Buradaki tek amacımız yenilmeden dönmek. Tek amacımız bu" dedi.

"Kadroda rotasyon yapacağız"

Yarın oynayacakları Slavia Prag maçında kadroda rotasyon yapacaklarını söyleyen Çalımbay, "Biz gruptan çıkmayı garantiledik ama birinci olmak çok önemli. Birinci olarak tamamlayınca son 16 turuna kalıyorsunuz. İkinci olarak bitirdiğinizde de son 32 turuna kalıyorsunuz. Bu yüzden bizim buradan mutlaka puanla ayrılmamız gerekiyor. Önümüzdeki çok zorlu bir maçımız var maalesef Türkiye'de, onun için bazı arkadaşlarımızı riske atmak istemiyoruz. Böyle daha az oynayan veya dinlenmiş arkadaşlarımızı, sakatlığı atlatmış arkadaşlarımızı oynatmak istiyoruz. Böyle bir rotasyon yapacağız. Bu maça tam takım çıkma şansımız olmayacak ama ne olursa olsun bizim buradan mutlaka iyi bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Çünkü buradan alacağımız bir galibiyet veya beraberlik ligi de etkileyecek. Moral kazanacağız, o moralle de Fenerbahçe ile oynayacağımız maçın da iyi geçeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe maçı daha çok önemli"

Çalımbay, Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları maçında büyük önem arzu ettiğini belirterek, "En ufak sakatlığı ve yorgun olan hiçbir arkadaşımızı oynatmamaya çalışacağız. Bu maçta çok önemli ama Fenerbahçe maçı da daha çok önemli. Birinci olarak kafamız burada, bu maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bunun farkındayız biz. Hem bizim için hem Türkiye'nin alacağı puanlar açısında da çok önemli bir maç. Burada elimizden gelen her şeyi yapacağız. Fenerbahçe değil, hangi lig maçımız olsaydı çok önemliydi. Çünkü ligdeki konumumuz maalesef istediğimiz gibi değil. Kalan maçlarımızı bizim iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Biz ligde iyi olacağız ki Avrupa maçlarımıza rahat bir şekilde oynayalım. Yarın ki maç için tam net olarak oyuncularımız belli değil ama bir kısım arkadaşlarımızı oynatmamaya, dinlendirmeye çalışacağız" diye konuştu.