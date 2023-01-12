Rıza Çalımbay Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

Galatasaray, Sivasspor'un sol beki Uğur Çiftçi'nin transferini bitirmek üzere. Kırmızı beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Uğur'un transferi konusunda sarı kırmızılı kulüple yüzde 90 oranında anlaştıklarını açıkladı.

"UĞUR ÇİFTÇİ İÇİN GALATASARAY İLE ANLAŞTIK"

Ajansspor'a konuşan Rıza Çalımbay, "Uğur Çiftçi'nin transferi için Galatasaray'la %90 anlaştık. Uğur da gitmek istiyor, biz de uygun şartlarda müsaade ettik." ifadelerini kullandı.

"EMRE TAŞDEMİR'İ ALDIK"

Uğur'un transferine karşılık Galatasaray'ın sol beki Emre Taşdemir'i kadrolarına katacaklarını belirten Çalımbay, "Emre Taşdemir de bize gelecek" dedi.

"YUSUF DEMİR'İ DE İSTEDİK"

Tecrübeli teknik adam, sarı kırmızılı takımın yetenekli futbolcusu Yusuf Demir'i de istediklerini ancak bu konunun henüz kesinlik kazanmadığını ifade ederek, "Yusuf Demir için konuştuk ancak net bir durum yok. Santrfor transfer edeceğiz." diye konuştu.