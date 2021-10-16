Rıza Çalımbay: Hedefimiz 3 puan kazanmaktı

16 Ekim 2021 Cumartesi 19:18 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 19:18

Demir Grup Sivaspor ile Fraport TAV Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kazanarak seri başlatmak amacı ile maça başladıklarını belirterek, "Hedefimiz 3 puan kazanmaktı. Bizim için önemliydi. Seri başlatmak istiyorduk. Takımda yeni bir teknik heyet ve yeni sistemle oynayan bir takım çıktı. Teknik direktör değişikliği nedeni ile motivasyonları üst düzeydeydi. Güzel bir maç oldu. Güzel bir gol bulduk. Devam ettirmemiz gerekirken beklediğimiz goller yedik. İlk yarının sonlarına doğru istediğimiz gibi oynayamadık ama ikinci yarı hem tektik hem oyuncu değişiklikleriyle maça daha iyi başladık. Kazanmak istedik ama olmadı. Neticede puan puandır" dedi.