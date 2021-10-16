İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2021 Salı / 13 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,3623
  • EURO
    10,9189
  • ALTIN
    533.964
  • BIST100
    1417.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rıza Çalımbay: Hedefimiz 3 puan kazanmaktı
Spor

Rıza Çalımbay: Hedefimiz 3 puan kazanmaktı

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Ekim 2021 Cumartesi 19:18 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 19:18
ABONE OL

Demir Grup Sivaspor ile Fraport TAV Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kazanarak seri başlatmak amacı ile maça başladıklarını belirterek, "Hedefimiz 3 puan kazanmaktı. Bizim için önemliydi. Seri başlatmak istiyorduk. Takımda yeni bir teknik heyet ve yeni sistemle oynayan bir takım çıktı. Teknik direktör değişikliği nedeni ile motivasyonları üst düzeydeydi. Güzel bir maç oldu. Güzel bir gol bulduk. Devam ettirmemiz gerekirken beklediğimiz goller yedik. İlk yarının sonlarına doğru istediğimiz gibi oynayamadık ama ikinci yarı hem tektik hem oyuncu değişiklikleriyle maça daha iyi başladık. Kazanmak istedik ama olmadı. Neticede puan puandır" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.