Rıza Çalımbay: ''Mağlubiyeti hak ettik''

16 Mart 2020 Pazartesi 23:05 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 23:05

Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"MAĞLUBİYETİ HAK ETTİK"

Oynadıkları oyundan ötürü hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bizim için iyi bir fırsattı ama bu oyunla devam edemezdik. Çok şaşırdım, bu kadar bireysel hata yapmamamız lazımdı. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Bazı arkadaşlarımız beklediğimizin altında kaldı. Hak ettiğimiz mağlubiyet aldık. Bazı maçlarda gol atamayabiliriz, net pozisyon vardı ama Yatabare, Kone'yi görmedi. Yakaladık yani pozisyon." ifadelerini kullandı.

"ANTALYASPOR DAHA ARZULUYDU"

Antalyaspor'un daha istekli oynadığını dile getiren Çalımbay, "Maalesef oyunun üstünlüğünü tam alamadık. Antalyaspor bizden daha arzulu oynadı, daha isteklilerdi" diye konuştu.