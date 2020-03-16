İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4391
  • EURO
    7,1982
  • ALTIN
    308.13
  • BIST100
    87888.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rıza Çalımbay: ''Mağlubiyeti hak ettik''
Spor

Rıza Çalımbay: ''Mağlubiyeti hak ettik''

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

16 Mart 2020 Pazartesi 23:05 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 23:05
ABONE OL

Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"MAĞLUBİYETİ HAK ETTİK"

Oynadıkları oyundan ötürü hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bizim için iyi bir fırsattı ama bu oyunla devam edemezdik. Çok şaşırdım, bu kadar bireysel hata yapmamamız lazımdı. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Bazı arkadaşlarımız beklediğimizin altında kaldı. Hak ettiğimiz mağlubiyet aldık. Bazı maçlarda gol atamayabiliriz, net pozisyon vardı ama Yatabare, Kone'yi görmedi. Yakaladık yani pozisyon." ifadelerini kullandı.

"ANTALYASPOR DAHA ARZULUYDU"

Antalyaspor'un daha istekli oynadığını dile getiren Çalımbay, "Maalesef oyunun üstünlüğünü tam alamadık. Antalyaspor bizden daha arzulu oynadı, daha isteklilerdi" diye konuştu.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi! Güzelliğiyle cezbediyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS
Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Dışa bağımlılığı azaltacak, üretim kabiliyetlerini artıracak
Dışa bağımlılığı azaltacak, üretim kabiliyetlerini artıracak

Dışa bağımlılığı azaltacak, üretim kabiliyetlerini artıracak

Savaş eğitimine başladık
Savaş eğitimine başladık

Savaş eğitimine başladık

Türkiye'ye yeni S-400'ler mi geliyor?
Türkiye'ye yeni S-400'ler mi geliyor?

Türkiye'ye yeni S-400'ler mi geliyor?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.