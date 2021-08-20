Rıza Çalımbay: Oraya galibiyet için gideceğiz

DHA 20 Ağustos 2021 Cuma 00:01 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 00:01

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında 2-1 yenildikleri Kopenhag maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Çalımbay maçı kaybetmeyi hak etmediklerini belirterek, "Çekişmeli, mücadeleci bir maç oldu. Üzüldüğüm, ölü ve yan toplardan rakip adına en çok çekindiğimiz konu oydu. Maalesef konuştuğumuz ve dikkat etmemiz gereken şeylerden goller yedik.

İkinci golü yemememiz gerekiyordu. Baskıyı da kurduk, pozisyonlara da girdik ama son pasları iyi değerlendiremedik. Maçın başından sonuna kadar bütün arkadaşlarımız çok iyi mücadele ettiler. Oyundan hiç kopmadılar. Bunun karşılığı mağlubiyet olmamalıydı. Özellikle son 15 dakikada onlar da defans değiştirip kapandılar. Girdiğimiz pozisyonlarda penaltı var mı bilemiyoruz. Varsa da hakemlere bir şey diyemeyiz ama yazık oldu. Mücadelenin sonucu böyle olmamalıydı. Bu maçın ilk yarısıydı. İkinci maça da gideceğiz. Oraya galibiyet için gideceğiz." diye konuştu.

Peş peşe Trabzon ve Kopenhag ile önemli maçlar oynayacaklarını ifade eden Çalımbay, maçlara en iyi şekilde hazırlanarak iyi sonuçlar almak için gayret göstereceklerini dile getirdi.