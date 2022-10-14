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Spor

Rıza Çalımbay: Oyun disiplinini hiç bırakmadık

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Ballkani'yi 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 kazanan Sivasspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

IHA14 Ekim 2022 Cuma 09:35 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay: Oyun disiplinini hiç bırakmadık
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DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Ballkani galibiyeti ile ilgili, "Sonradan oyuna giren arkadaşların gol atması beni çok mutlu etti. Benim için yedek kulübesindeki oyuncular çok önemli. Oyuna girdiler ve mükemmel oynayarak gollerini attılar. İyi bir galibiyet aldık" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. haftasında deplasmanda Ballkani'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Ballkani ile müsabakasını kazanmak için sahaya çıktıklarını söyleyen Çalımbay, "Maalesef yenik duruma düştük ama mücadeleyi ve oyun disiplinini hiç bırakmadık. Gollerimizi de bulduk çok iyi şekilde. Sonradan oyuna giren arkadaşların gol atması beni çok mutlu etti. Benim için yedek kulübesindeki oyuncular çok önemli. Çünkü onlar her an maç kazandırabilirler. Oyuna girdiler ve mükemmel oynayarak gollerini attılar. İyi bir galibiyet aldık. Önümüzdeki CFR Cluj maçını da güzel şekilde bitirirsek çok büyük avantaj yakalamış olacağız. Kolay bir maç olmayacak. Ballkani maçı gibi zor geçecek. İnşallah onu da halledeceğiz. Özellikle ikinci yarı çok iyi oynadı." diye konuştu.

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