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Spor

Rıza Çalımbay: Penaltı olmasa, bu maç başka yere giderdi

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

7 Kasım 2022 Pazartesi 23:15 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay: Penaltı olmasa, bu maç başka yere giderdi
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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Rıza Çalımbay, "Fenerbahçe'ye karşı kötü oynamadık. Fenerbahçe çok iyi kurulmuş bir takım. Penaltı olmasa, bu maç başka yere giderdi. Son bölümde tüm riskleri aldık. Ancak doldur boşalt ile olacak iş değil bu. Kenarda sürekli söyledik, pas yaptığımızda daha etkili olduk. Son paslarda etkili olamadık. Çok güzel bir lig maçı oldu ama yapacak bir şey de yok." dedi.

Dünya Kupası arasıyla ilgili konuşan Rıza Çalımbay, "İnşallah son maçımızı evimizde kazanırız. Ara, bizim için mükemmel olacak. Yorgunluk, bıkkınlık oluyor. Uzun yolculuklar yaptık." diye konuştu.

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