Rıza Çalımbay: Rahatça kazanacağımız bir maçtı ama berabere kaldık

Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Gol yeme problemlerinden bahseden Çalımbay, "Gol yiyoruz ve çok gol kaçırıyoruz. Sadece Fenerbahçe maçında gol atamadık. Beşiktaş'ı 10 kişi yakaladık ama değerlendiremedik. Son paslara dikkat edemedik. Az kalsın maç da gidiyordu. Düzeleceğiz, bu ara bizim için iyi olacak" dedi.

Hatalarına üzüldüklerini söyleyen deneyimli hoca, "Jens Jonsson'un sakatlanıp çıkması bizim için kötü oldu. Penaltıyı saymıyorum ama birçok pozisyon kaçırdık. Rahatça kazanacağımız bir maçtı ama berabere kaldık. Yapacak da bir şey yok" ifadelerini kullandı.

(Sporx)