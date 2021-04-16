Rıza Çalımbay: Sonradan giren arkadaşlarımız maçı kazandırdılar

16 Nisan 2021 Cuma 20:39 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 20:39

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise maçın kendileri ve rakipleri için çok önemli olduğunu ve çok zor geçeceğini bildiklerini belirterek, "İlk yarı çok dikkatli olmamız gerekiyordu ama maalesef istediğimiz hiç bir şeyi yapamadık, iyi konsantre olamadık. Çok pas hataları yaptık, konuştuğumuz hiç bir şeyi gerçekleştiremedik ve 2-0 mağlup bir şekilde içeri girdik." dedi.

Çalımbay, devre arasında futbolcularıyla yaptığı konuşmanın ve ikinci yarı başında gerçekleştirdiği oyuncu değişikliklerinin maçı çevirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Başka türlü bir taktiğe döndük. İkinci yarıyı çok iyi şekilde değerlendirdik, oyun sürerken içinde de değişiklikler yaptık. Hepsi de gayet iyi gitti, özellikle de sonradan giren arkadaşlarımız maçı kazandırdılar. Hepsi mükemmel oynadılar.'

Çalımbay, "İyi bir galibiyet aldık. Şimdi kalan 7 maçımız var. Tek amacımız onları da iyi bir şekilde bitirmek." diyerek sözlerini tamamladı.