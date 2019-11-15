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Rıza Çalımbay takımını motive ediyor

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, 24 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacakları İM Kayserispor maçının final havasında geçeceğini söyledi.

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Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde iyi bir konumda olduklarını belirtti.
 
"Kayserispor maçı kolay değil. Zaten kolay bir maç da yok. Kayseri maçı rakibimizin durumundan dolayı bizim açımızdan zor olacak. Milli maç arasını çok iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Tek şanssızlığımız hazırlık maçı yapacak rakip bulamıyoruz. Her maç bir final. İlk yarıda kalan 6 maçtan hepsi bizim için final, final maçlarından ilki de Kayseri'de oynayacağımız maç. Her şeyin farkındayız. Bizim öyle havaya girecek lüksümüz yok. Havaya falan giremeyeceğiz. Bugüne kadar oynadığımız oyunun üstüne çıkıp ligin ilk yarısını çok iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Tek isteğimiz, tek gayemiz bu."
 
"Önemli olan Avrupa Şampiyonası"
 
Çalımbay, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak olmasının sevindirici olduğunu aktardı.
 
"Bu gruplar ortaya çıktığı zaman birinci, ikinci, üçüncü belliydi. Herkesin düşüncesi öyleydi. Bütün kamuoyunun kendi kafasında kurduğu düşünce, düşündüğü şeyler gerçekleşti. Fransa, Türkiye, İzlanda, Arnavutluk öyle gitti. İyi bir gruptu, çıkmamız gereken bir gruptu. İyi oynadık, son zamanlarda güzel bir hava yakaladık. Son oynadığımız maç pek insanlara hoş gelmeyebilir. Çok iyi bir şekilde strateji uygulandı. O maçta beraberlik yettiği için ona göre oynandı. Tebrik ediyoruz. Şimdi önemli olan Avrupa Şampiyonası ama bu gruplarda oynadığımız rakiplerle oynamayacağız. Çok zorlu ve dişli rakiplerle karşılaşacağız. O yüzden çok hazır bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Şenol hoca zaten bu konularda tecrübeli. Türk futbolu adına oradaki başarı çok önemli. İnşallah onu da başaracağız."
 
Tartışılan yabancı kuralıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rıza Çalımbay, Türkiye Futbol Federasyonunun, antrenörlerin fikirlerini almasının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.
 
Antrenman
 
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
 
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma bölümünün ardından idman, gruplar halinde pas çalışmasıyla sona erdi.
 
Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ile milli takımlarının aday kadrosunda yer alan Aaron Appindangoye ile Emre Kılınç katılmadı.

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