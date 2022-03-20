Rıza Çalımbay: Taraftarımızın da umudu yoktu ama kazandık

IHA 20 Mart 2022 Pazar 17:50 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 17:50

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Altay ile sahasında karşı karşıya gelen ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Çalımbay, "Bu maç hem bizim içinde hem de Altay takımı için çok kritik bir maçtı. Geçtiğimiz hafta hakikaten çok iyi bir maç kazandık. Aynen böyle gerin bir maçtı. İki takımın da galibiyete ihtiyacı vardı. Biz maça istediğimiz şekilde başlayamadık. Maçın ikinci yarısında da hiç beklemediğimiz bir anda gol yedik. Hiçbir zaman oyundan kopmadık. Yaptığımız taktik değişiklikleri ile her türlü riske girdik ve güzel bir maç kazandık. Belki de maçın gidişatına bakıldığında taraftarımızın da umudu yoktu. Ama hiç kopmadık ve maçı çevirmeyi başardık. Önemli olan bu maçı kazanmaktı" ifadelerini kullandı.