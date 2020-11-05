Rıza Çalımbay: Tüm riskleri alacağız

05 Kasım 2020 Perşembe 21:06 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 21:09

Karabağ maçı öncesi açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, çok fazla sakat oyuncuları olduğunu ifade etti. Çalımbay hafta sonu oynanacak Galatasaray maçını düşünerek rotasyon yapmadıklarını Max Gradel ve Marcelo Goiano'nun son anda kadroya dahil olduğunu söyledi

"BEN TAKIMIMA GÜVENİYORUM"



Rıza Çalımbay, "Biz Galatasaray maçını düşünerek rotasyon yapmadık. Son anda Gradel geldi. Hatayspor maçında beline darbe almıştı. Son 15 dakika değerlendirebiliriz."

"Çok sakatımız var. Biz bugün %100 gol buluruz. Ben takımıma güveniyorum. Elimizde stoper yok. Samba cezalı, Aaron sakat. Marcelo maça yetişince Robin'i stopere aldık. Elimizdeki kadronun en iyisini çıkartmaya çalışıyoruz"

"Kazanmak için tüm riskleri alacağız. İnşallah Kayode ve Gradel'i kullanmak zorunda kalmayız"