Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi transferini açıkladı

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a transferi için açıklamalarda bulundu.

Kayserispor maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a gideceğini duyurdu.

Deneyimli teknik adam "Uğur Çiftçi, büyük ihtimalle Galatasaray'a transfer oluyor. Bizim de oyuncu almamız gerekiyor. Emre Taşdemir için konuştuk. Olabilirse, Yusuf Demir için de görüştük." dedi.

Açıklamalarına devam eden Rıza Çalımbay, "Uğur Çiftçi çok büyük bir takıma gidecek, bu transferi istemesi de normal." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'un Kayserispor maçının kadrosuna alınan 30 yaşındaki sol bek, gelecek hafta Galatasaray'ın yolunu tutacak.