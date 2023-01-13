İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2023 Cuma / 21 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7936
  • EURO
    20,3439
  • ALTIN
    1155.39
  • BIST100
    4984.86
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi transferini açıkladı
Spor

Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi transferini açıkladı

Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi'nin transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Çalımbay, 'Uğur Çiftçi için Galatasaray'dan teklif geldi, büyük ihtimalle biteceğini zannediyorum.' dedi. İşte detaylar...

13 Ocak 2023 Cuma 18:26 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi transferini açıkladı
ABONE OL

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a transferi için açıklamalarda bulundu.

Kayserispor maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a gideceğini duyurdu.

Deneyimli teknik adam "Uğur Çiftçi, büyük ihtimalle Galatasaray'a transfer oluyor. Bizim de oyuncu almamız gerekiyor. Emre Taşdemir için konuştuk. Olabilirse, Yusuf Demir için de görüştük." dedi.

Açıklamalarına devam eden Rıza Çalımbay, "Uğur Çiftçi çok büyük bir takıma gidecek, bu transferi istemesi de normal." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'un Kayserispor maçının kadrosuna alınan 30 yaşındaki sol bek, gelecek hafta Galatasaray'ın yolunu tutacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.