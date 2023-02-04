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Spor

Rıza Çalımbay ve Şenol Güneş'ten maç öncesi zemin kontrolü

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmanın hemen öncesinde Rıza Çalımbay ve Şenol Güneş, sahaya çıkarak zemini inceledi.

IHA4 Şubat 2023 Cumartesi 15:17 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay ve Şenol Güneş'ten maç öncesi zemin kontrolü
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Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, Beşiktaş'ı konuk edecekken Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki zeminin son durumu merak ediliyordu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da mücadele öncesi bu konuyu merakla Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zeminine çıktı. İki deneyimli teknik adam, stadyum zemininde incelemelerde bulundu. Güneş ile Çalımbay, zemin hakkında bilgi aldıktan sonra soyunma odasına ilerledi.

İki takımın futbolcuları ile hakemler de ısınma öncesi sahaya çıkarak zemini kontrol ettiler.

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