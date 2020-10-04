Rıza Çalımbay ve Uğur Çiftçi masa tenisiyle stres attı

IHA 04 Ekim 2020 Pazar 10:30 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 10:30

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesi Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile futbolculardan Uğur Çiftçi masa tenisisinde karşı karşıya geldi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı masa tenisi müsabakasında Çalımbay ile Çiftçi kıyasıya mücadele ederek stres attı.

Kulübün sosyal medya hesapları tarafından da paylaşılan masa tenisi videosu kısa sürede yüzlerce etkileşim topladı. Kulüp tarafından yayınlanan paylaşıma, "Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile futbolcumuz Uğur Çiftçi antrenman öncesi masa tenisi oynadı. İkili yeşil sahada ki başarısını masa tenisine de yansıttı" notu eklendi.