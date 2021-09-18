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Spor

Rıza Çalımbay: Yatabare ve Pedro'yu mecburen çıkardım

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında yaptığı açıklamada, Yatabare ve Pedro Henrique'yi oyundan almak istemediğini ancak iki futbolcuyu da yorgunluk nedeniyle çıkartmak zorunda kaldığını açıkladı.

18 Eylül 2021 Cumartesi 16:43 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 16:43
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Süper Lig'in 5'inci hafta maçında kendi sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Enteresan bir maç olduğunu söyleyen Demir Grup Sivasspor Teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Son dakikalara kadar iyi oynadık. Son dakikalar bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Ben ne Yatabare'yi ne de Pedro'yu değiştirmek istemedim. İkisi de çıkmak istediler, ikisi de yoruldular. Mecburen çıkarttık. Giren arkadaşlardan da istediğimiz şekilde verim alamadık. Şansız bir karambolden gol yedik. Aynı Fenerbahçe'den yediğimiz gol gibi oldu. Biraz daha dikkatli olabilseydik, özellikle çıkarken topları kaybetmeseydik, bugün baya top kaybettik. Çıkarken yine kaptırdığımız bir toptan gelen bir orta ile beklemediğimiz son dakikalarda gol yedik. Böyle maçlardan ders çıkarmak gerekiyor. Lig çok uzun bir maraton, daha bir sürü maçımız var. Arkadaşlarımızın eski formuna ve kapasitesine ulaşması gerekiyor. Ulaşmazsa tabi ki biz mutlaka sorunlar yaşarız. Bugün Yatabare'den başka bir forvetimiz yoktu. Biri cezalı, diğeri de sakat. Böyle bir değiştirme şansımız da olmadı. Ama böyle bir şansızlık yaşadık. Bu futbolun doğasında var. Maçın başında da sonunda da gol yiyebilirsin. Bu hataları yaptık ama bence oynanan mücadeleye göre şu maçı rahatlıkla bitirebileceğimiz bir maçtı" dedi.

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