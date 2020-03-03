03 Mart 2020 Salı 18:48 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 18:53

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 25. haftasında yapacakları Galatasaray maçının final niteliğinde olduğunu söyledi.

Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Alınan galibiyetin önemine vurgu yapan Çalımbay, "Ligde her şey eşit, ne üstte ne de altta hiçbir şey belli değil. Çok değişik sonuçlar alınıyor. Güzel bir durumdayız bunu da kaybetmek istemiyoruz." dedi.

"EN ÇOK İHTİYAÇ TARAFTARIMIZ"

Ligde Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya değinen Çalımbay, şunları kaydetti:

"Burada bizim en çok ihtiyacımız olan şey taraftar. Bu maça her türlü hazırlıklı gelmeliyiz. Biz, oyuncular, yönetim, taraftar, herkes hazır olmalı. Hatta maçı yönetecek hakem arkadaşımızın bile çok iyi olması gerekiyor. Galatasaray maçı bizim için final niteliğinde. Ligin sonuna doğru gelirken, sahamızda oynayacağımız maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın gücünü biliyoruz, oyuncularını biliyoruz. Galatasaray takımının son çıkışlarını biliyoruz tabii ki ona göre hareket edeceğiz. Sahamızda en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Buradaki en büyük gücümüz de taraftarımız olacak."

"MAÇ SAATİNİ 22.30'A ALALIM"

Çalımbay, Galatasaray'ın maç saatinin değiştirilmesi hususundaki başvurusunun sorulması üzerine, "Biz burada kışın çırpındık, akşam saat 20.30'da bizi oynatmayın diye. Burası kışın hava sıcaklığı gece sıfırın altına iniyor ama bizi yine de o saatte oynattılar. Kişisel fikrim maç 19.00'da ise 22.30'a alın. Herkes gelsin maça, maç saatinin değişmesine gerek yok. İlla değişsin diyorlarsa da bence 22.30'a alalım." diye konuştu.

AÇIKLAMA DIGITURK'DEN GELMİŞTİ

Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, Katar'da açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın saatinin 19:00'dan 16:00'a alınması için talepte bulunduğunu kaydeden Saad Saleh Al-Hudaifi, "Galatasaray, Sivasspor maçının saat 16.00'da oynanmasını istiyor. Biz bu öneriye sıcak bakıyoruz. TFF temelde saat değişikliğine karşı değil ancak bunun için saat 19.00 slotuna başka bir büyük takımın maçını koyması gerekiyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın talebinin kabul görmesi için maç saatlerindeki değişiklikten etkilenecek tüm takımların onayına ihtiyaç var. Son kararı TFF verecek" ifadelerini kullanmıştı.

"MAÇI KAZANIRSAK AVANTAJ YAKALARIZ"

Karşılaşmanın sonucunun şampiyonluk yarışına etkisinin sorulması üzerine de Çalımbay, "Hiçbir şey etkilemez bu maç, ligde daha bir sürü maç var. İlk 7 sıradaki takımların birbirleriyle çok zor maçları olacak. Maçı kazanırsak bir avantaj yakalarız, en güçlü rakipten birini yenmiş oluruz. Bu karşılaşma bizim için finalin de üstünde, hepsinin farkındayız. Galatasaray'a saygımız sonsuz, ama sıradan bir maç oynamayacağız." ifadelerini kullandı.