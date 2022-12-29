Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi: Kabul etmiyorum, açıklasınlar

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından ev sahibi takımda teknik direktör Rıza Çalımbay, konuştu.

İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları:

"MAÇIN EN KÖTÜ HAKKI BERABERLİKTİ"

"Gerçekten iyi mücadele ettik. Sahada biraz sıkıntı vardı. Bir hastalıktan dolayı zemin istediğimiz gibi değildi. İki takım için de zor bir maç oldu. İlk yarıda istediğimiz şeyleri yapmadık ama mücadeleden vazgeçmedik. İkinci yarıda taktik değişiklik yaptık ve golü bulduk. İyi gidiyordu. Son yediğimiz gol bize yakışmadı. 40 metreden gelen pasın golle sonuçlanması kötü bir şey. Maçın en kötü hakkı beraberlikti."



"KABUL ETMİYORUM"

"Yalnız ben bir şeye üzüldüm. Bizim sayılmayan golde ne vardı onu çözemedik? Bunu gerçekten merak ediyorum. Kuralı bizden daha iyi bilen biri aydınlatsa bizleri çok iyi olur. Öyle bir gol iptali yok. Kabul etmiyorum. Onun için rica ediyorum, bunu bana anlatsınlar. Neden iptal edildiğini açıklasınlar. Çok üzüldük."



"GERGİN BİR MAÇ OLDU"

"Biraz gergin bir maç oldu. Ama mücadele açısından iyi bir lig maçı oldu. İki takım da kazanmak için elinden gelen gayreti gösterdi."

