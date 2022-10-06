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Spor

Rıza Çalımbay'dan ilk 11'de 3 değişiklik

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü maçında evinde Ballkani ile karşılaşan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

AA6 Ekim 2022 Perşembe 20:12 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay'dan ilk 11'de 3 değişiklik
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UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında Kosova temsilcisi Ballkani'yi konuk eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor karşılaşmasına göre 3 değişiklik yaptı.

Rıza Çalımbay, takımının Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta ilk 11'de görev verdiği Appindangoye, Keita ve Robin Yalçın'ın yerine, Caner Osmanpaşa, Hakan Arslan ve Charisis'e şans verdi.

Sivasspor'da Ziya Erdal, Leke James, Kader Keita, Samba Camara ve Ahmed Musa sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı.

Ballkani'de ise sakatlığı devam eden Hoxha karşılaşmada forma giyemedi.

Maç öncesinde Endonezya'da futbol müsabakasında çıkan izdihamda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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