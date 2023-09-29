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Spor

Rıza Çalımbay'dan Montella eleştirisi! ''Milli Takım başarısı var mı?''

Ülkemizde son olarak Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, Vincenzo Montella'nın A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olmasını eleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, 'Dünyada milli takımları yerli antrenörler çalıştırıyor.' dedi.

29 Eylül 2023 Cuma 18:40 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay'dan Montella eleştirisi! ''Milli Takım başarısı var mı?''
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Son olarak Sivasspor'u çalıştıran ve şimdilerde Samsunspor ile görüRıza Çalımbay, Milli Takımın başına getirilen Vincenzo Montella ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"MİLLİ TAKIM BAŞARISI VAR MI?"

Radyospor'a konuşan Çalımbay, A Milli Futbol Takımının başına Vincenzo Montella'nın getirilmesine sert tepki gösterdi.

Montella'nın hangi kritere göre getirildiğini sorgulayan Çalımbay, "Montella'nın milli takım başarısı var mı? Yok. Tabi ki yabancı hocalarla anlaşabilirsin. Ancak bana göre milli takımı yerli teknik adam çalıştırmalı. Dünyada milli takımları yerli teknik adamlar çalıştırıyor. Ülkemizde, mesela yabancı futbolcuyla konuşurken, tercüman falan tutmak zorunda kalıyoruz. Bire bir iletişim önemli." dedi.

"BEN SİVASSPOR'U 3 YIL AVRUPA'YA GÖTÜRDÜM"

Ayrıca, "Benim düşünceme göre milli takıma hoca alındığı zaman, başarıya göre alınmalı. Daha önceden başarılı olmuştur, ona göre alırsınız. Ancak Montella bir tek ülkemizde Adana Demirspor'u çalıştırdı. Ben 3 yıl Avrupa'ya Sivasspor'u götürdüm. Burada basının da hatası var. Bunları öne çıkarmak lazım. " şeklinde konuştu.

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