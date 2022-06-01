Rıza Çalımbay'ın vazgeçilmezi Dimitrios Goutas

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in ilk yarısını 26 puanla 12. sırada tamamladı. Ligde 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde eden Sivasspor, 52 kez gol sevinci yaşarken, 50 defa kalesinde gol gördü.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmeyi başaran Sivas ekibi, Avrupa kupalarına katılma hakkını da elde ederek taraftarlarını mutlu etti.

İÇ SAHADA 29, DEPLASMANDA 25 PUAN TOPLADI

Kırmızı-beyazlılar, iç sahada çıktığı 19 karşılaşmada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgiyle 29 puanı hanesine yazdırdı.

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon evinde VavaCars Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor'u 4-0, Galatasaray'ı 1-0, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1, Altay'ı 2-1, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 ve Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0, Beşiktaş'a 3-2, Medipol Başakşehir'e 2-0 ve Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Sivasspor, Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2, Gaziantep, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Fenerbahçe ile 1-1, GZT Giresunspor ile golsüz berabere kaldı.

Sivas temsilcisi, deplasmanda çıktığı 19 maçtan ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgiyle ayrıldı.



EN GOLCÜSÜ MUSTAPHA YATABARE

Sivasspor'un Malili forveti Mustapha Yatabere, bu sezon attığı ve attırdığı gollerle takımının başarısında önemli rol üstlendi.

Kırmızı-beyazlıların golcüsü Yatabare, 38 haftalık periyotta 10 golle takımına önemli katkı sağladı.

Sivasspor'dan Brezilya'nın Internacional takımına transfer olan Pedro Henrique ise kırmızı-beyazlı formayla fileleri 8 kez havalandırdı.

Olarenwaju Kayode 6, Dimitros Goutas ve Fayçal Fajr 5'er, Jorge Felix ve Max Gradel 3'er, Fredrik Ulvestad, Kerem Atakan Kesgin ve Leke James 2'şer, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Erdoğan Yeşilyurt, Isaac Cofie ve Ziya Erdal birer kez gol atma başarısı gösterdi.

Sivasspor'un ligin 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada, siyah-beyazlı oyuncu Rıdvan Yılmaz, kendi kalesine gol atmıştı.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZLERİ

Sivas temsilcisinde savunma oyuncusu Dimitrios Goutas, 38 maçın 32'sinde forma şansı bularak 2 bin 806 dakika sahada kalarak dikkati çekti.

Defans oyuncusu Caner Osmanpaşa 32 maçta 2 bin 783, Uğur Çiftçi 34 maçta 2 bin 646, Max Gradel 31 maçta 2 bin 572, Faycal Fajr 29 maçta 2 bin 328, kaleci Ali Şaşal Vural 25 maçta 2 bin 250, Hakan Arslan 31 maçta 2 bin 159, Mustapha Yatabare 33 maçta 2 bin 120, Erdoğan Yeşilyurt 33 maçta bin 996, Ahmet Oğuz 26 maçta bin 903, Pedro Henrique 25 maçta bin 899, Isaac Cofie 28 maçta bin 856, Kayode 33 maçta bin 650, Samba Camara 19 maçta bin 232 ve Kerem Atakan Kesgin 22 maçta bin 209 dakika sahada kalarak takımlarının en istikrarlı futbolcuları olmayı başardı.

SİVASSPOR'UN EN HIRÇINI UĞUR ÇİFTÇİ

Kırmızı-beyazlı takımda savunma oyuncusu Uğur Çiftçi 2 kırmızı ve 4 sarı, Mustapha Yatabare 1 kırmızı, 6 sarı, Pedro Henrique 1 kırmızı, 5 sarı, Kayode 1 kırmızı, 1 sarı kart görerek en hırçın futbolcular olarak öne çıktı.

Sivas ekibinde Erdoğan Yeşilyurt ve Ahmet Oğuz 7'şer, Max Gradel, Isaac Cofie ve Samba Camara 5'er, Faycal Fajr 4, Dimitrios Goutas ise 3 kez sarı kartla cezalandırıldı.