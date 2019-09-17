Rıza Kayaalp, dünya şampiyonu oldu
Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo final karşılaşmasında Kübalı Oscar Pino Hinds'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Başkent Nur Sultan'da gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde milli sporcu Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaştı.
Rıza Kayaalp, rakibini 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçimiz Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.
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