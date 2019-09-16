Rıza Kayaalp finale yükselmeyi başardı
Dünya Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda Rıza Kayaalp, Alman rakibi Eduard Popp'u 4-1 yenerek finale yükseldi.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda Rıza Kayaalp, Alman rakibi Eduard Popp'u 4-1 yenerek finale yükseldi.
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