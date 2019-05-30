Rize, Muriç için 2 milyon € istedi

FENERBAHÇE, Çaykur Rizespor’un golcüsü Vedat Muriç transferinde sona yaklaştı. Karadeniz temsilcisi ile bu oyuncu için görüşen Sarı-Lacivertliler’den Rizespor 2 milyon euro bonservis bedeli istedi. Yeşil-Mavili kulübün Başkanı Hasan Kartal, Muriç’in Fenerbahçe’yi istediği ve kulüpten ayrılacağını söyledi. Kanarya’nın 2 milyon euroluk bonservis bedelini normal karşıladığı ödeme planları üzerinde görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Transferin 1-2 gün içinde bitmesi bekleniyor. 25 yaşındaki Muriç, Rizespor’da bu sezon 36 maçta 17 gol atıp 8 de asist yapmayı başarmıştı