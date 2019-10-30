Rize olmazsa Madrid’de sahada

Teknik Direktör Fatih Terim, antrenmanın bir bölümünde Kolombiyalı oyuncu ile mini bir zirve gerçekleştirdi. Terim’in golcüyle yaptığı görüşmede sakatlığının son durumu ile ilgili bilgi aldığı ve bir an önce takımda görmeyi arzu ettiğini ilettiği öğrenildi. Falcao da “Takım arkadaşlarımdan ayrı kaldığım için ben de çok üzülüyorum. Ancak sakatlığım ciddi bir yerde bulunuyor. Tam iyileşmeden oynarsam, büyük bir risk almış olurum. Durumum daha da kötüye gidebilir. O nedenle şimdiye kadar oynamadım. Ama her geçen gün daha iyi hissediyorum. Rize maçında sahada olmayı umuyorum. En kötü Real Mad