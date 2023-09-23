Rize'de galip gelen çıkmadı

Çaykur Rizespor'un golünü 35. dakikada Dal Varesanovic kaydederken, EMS Yapı Sivasspor'da Samuel Saiz'in 7. dakikada attığı gol 1 puanı getirdi.
Çaykur Rizespor bu galibiyetle puanını 11'e çıkarırken, EMS Yapı Sivasspor 6 puana ulaştı.
Çaykur Rizespor bir sonraki karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanına giderken, EMS Yapı Sivasspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikadaki Sivasspor atağında, savunmanın arkasına atılan uzun pasa sağ taraftan hareketlenen Burak Kapacak, ceza sahası içerisine girdikten sonra penaltı noktası üzerine yerden pasını gönderdi. Saiz'in kontrol edip vuruşunda, savunmaya çarpan top filelere gitti: 0-1.
10. dakikada sol taraftan köşe direği dibine inen Zeqiri'nin savunmayı geçtikten sonra ortasında, boş pozisyonda Varesanoviç istediği gibi vuramayınca, top yandan auta çıktı.
35. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan ceza sahası içine ara pası sonrası Olawoyin'in kontrol edip arka direğe ortasında, Varesanovic, yere düşmeden sağ ayak içi plase vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
39. dakikada Sivassporlu Barrow'un sol taraftan savunmanın arkasına uzun pasına iyi hareketlenen Manaj'in ceza sahası çizgisi üzerinde kontrol edip vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
45+3. dakikadaki Sivasspor atağında, Taha Şahin'in sağdan ceza sahasına ortasında, Varesanovic'in topukla kaleye göndermek istediği topu kaleci Ali Şaşal Vural yatarak ayaklarıyla çelmeyi başardı.