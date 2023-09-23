İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2023 Cumartesi / 9 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1479
  • EURO
    29,0073
  • ALTIN
    1680.29
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Rize'de galip gelen çıkmadı

Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde ağırladığı EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

23 Eylül 2023 Cumartesi 19:33 - Güncelleme:
Rize'de galip gelen çıkmadı
ABONE OL

Çaykur Rizespor'un golünü 35. dakikada Dal Varesanovic kaydederken, EMS Yapı Sivasspor'da Samuel Saiz'in 7. dakikada attığı gol 1 puanı getirdi.

Çaykur Rizespor bu galibiyetle puanını 11'e çıkarırken, EMS Yapı Sivasspor 6 puana ulaştı.

Çaykur Rizespor bir sonraki karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanına giderken, EMS Yapı Sivasspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikadaki Sivasspor atağında, savunmanın arkasına atılan uzun pasa sağ taraftan hareketlenen Burak Kapacak, ceza sahası içerisine girdikten sonra penaltı noktası üzerine yerden pasını gönderdi. Saiz'in kontrol edip vuruşunda, savunmaya çarpan top filelere gitti: 0-1.

10. dakikada sol taraftan köşe direği dibine inen Zeqiri'nin savunmayı geçtikten sonra ortasında, boş pozisyonda Varesanoviç istediği gibi vuramayınca, top yandan auta çıktı.

35. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan ceza sahası içine ara pası sonrası Olawoyin'in kontrol edip arka direğe ortasında, Varesanovic, yere düşmeden sağ ayak içi plase vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

39. dakikada Sivassporlu Barrow'un sol taraftan savunmanın arkasına uzun pasına iyi hareketlenen Manaj'in ceza sahası çizgisi üzerinde kontrol edip vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

45+3. dakikadaki Sivasspor atağında, Taha Şahin'in sağdan ceza sahasına ortasında, Varesanovic'in topukla kaleye göndermek istediği topu kaleci Ali Şaşal Vural yatarak ayaklarıyla çelmeyi başardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.