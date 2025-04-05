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Spor

Rize'de kazanan çıkmadı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile karşılaştı. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Haber Merkezi5 Nisan 2025 Cumartesi 15:35 - Güncelleme:
Rize'de kazanan çıkmadı
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta Rizespor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Rizespor, 70. dakikada Berkay Özcan'ın penaltıdan kaydettiği vuruşla 1-0 öne geçti.

Etkinliğini artıran Sivasspor, 84. Veljko Simic ile eşitliği yakaladı ve maçta başka gol sesi çıkmadı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla Sivasspor Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı 4 maçta 3. kez puan sevinci yaşadı (2G 1B 1M) ve 31 puan toplayarak maç fazlasıyla küme düşme potasının bir basamak üstüne yükseldi.

Çaykur Rizespor ise ligde çıktığı son 3 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı ve 34 puanla 13. sırada bulunuyor.

BERKAY ÖZCAN'DAN İLK GOL

Berkay Özcan, Sivasspor ağlarına attığı golle Çaykur Rizespor kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

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