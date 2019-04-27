Rize'de pozisyon var kazanan yok

90 dakika boyunca çok net gol pozisyonları olmasına rağmen Rize'de gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Çaykur Rizespor, maç boyunca 22 şut çekerken karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Vedat Muriqi ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı. Pozisyonu VAR ekranlarından inceleyen hakem Halis Özkahya, Muriqi'nin golden önce topu eliyle aldığını belirtti ve golü iptal etti.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 39 puanla 7. sırada yer aldı. 5 maçtır kazanamayan Demir Grup Sivasspor ise 36 puanla 11. sırada kaldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.