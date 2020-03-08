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Spor

Rize'de puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 25. hafta maçında Rizespor, sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

08 Mart 2020 Pazar 18:44 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 18:44

Süper Lig'in 25. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı Alanyasporlu Bammou'nun golüyle 1-0 sona erdi. İkinci yarıda ise Rizesporlu Samudio sahneye çıktı ve muhteşem bir golle maça eşitliği getirdi.

Bu sonuçla Rizespor puanını 25'e yükselterek 14. sıradaki yerini korurken, Alanyaspor ise 40 puanla aynı puandaki Fenerbahçe'nin üzerinde 6. sırada yer aldı.

Ayrıca Rizespor'da galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, Alanyaspor'da ise 5 maça çıktı.

Bu karşılaşma aynı zamanda Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın ilk maçı olarak kayıtlara geçti. Karaman, maça Mehmetçiklerimize destek olmak için asker üniformasıyla çıkmış ve futbolcularıyla başkan da eşlik etmişti.

Çaykur Rizespor ligin 26. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

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