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Spor

Rizespor, 8. haftada Antalyaspor'u konuk edecek

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor'u ağırlayacak.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 14:23 - Güncelleme:
Rizespor, 8. haftada Antalyaspor'u konuk edecek
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 4 puan yazdıran Çaykur Rizespor, averajla 16. sırada yer alıyor.

Ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Antalyaspor ise averajla 13. sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Benhur Keser ve Casper Hojer, maçta forma giyemeyecek.

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