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Spor

Rizespor-Antalyaspor maçı 23. dakikada tatil edildi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi 23. dakikada elverişsiz hava koşulları nedeniyle tatil edildi.

DHA19 Ocak 2022 Çarşamba 17:42 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 17:42
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22'nci haftasında Çaykur Didi Stadyumunda Çaykur Rizespor ile Fraport Tav Antalyaspor arasındaki karşılaşma yoğun kar yağışı nedeniyle 23'üncü dakikada tatil edildi.

Rize'de, Çaykur Didi Stadyumunda Çaykur Rizespor ile Fraport Tav Antalyaspor karşıya geldi. Saat 17.00'da başlayan karşılaşma yoğun kar yağışı altında devam etti. Ancak kar yağışının etkisini artırması üzerine karşılaşmanın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, maçı 23'üncü dakikada tatil ettiğini açıkladı. Hakem, oyuncular ve teknik heyet soyunma odalarına gitti. Karşılaşmanın yarın aynı saatte oynanacağı açıklandı.

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