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Spor

Rizespor ara vermedi

Çaykur Rizespor, dün oynadığı Trabzonspor maçının ardından ara vermeden Alanyaspor maçının hazırlıklarını başladı.

IHA19 Mart 2022 Cumartesi 14:00 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 14:00
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Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmesinin ardından, yeşil-mavili ekip ara vermeden Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde başladı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak maçın öncesinde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan Rizespor'da Trabzonspor maçında ilk 11'de yer alan futbolcular spor salonunda bireysel çalışırken, diğer oyuncular ise sahada kondisyon çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Öte yandan Salı günü Antalya'da kampa girecek yeşil-mavililer 2 gün izin yapacak.

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