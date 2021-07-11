Rizespor Bolasie'den vazgeçti

DHA 11 Temmuz 2021 Pazar 10:58 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 10:58

Çaykur Rizespor bir süredir transfer görüşmeleri yaptığı Kongolu orta saha oyuncusu Yannick Bolasie ile görüşmeleri sonlandırdığını açıkladı. Kulüpten 'Zorunlu açıklama' başlığı ile yapılan duyuruda, "Bir süredir transfer gündemimizde olan Kongolu orta saha oyuncusu Yannick Bolasie ile kulübümüzün gerçekleştirdiği görüşmeler sona ermiştir. Oyuncu ile kulübümüzün şu andan itibaren bir ilgisi yoktur. Çaykur Rizesporumuz'un başarısı için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar aralıksız devam etmektedir" denildi.