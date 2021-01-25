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Spor

Rizespor, Damjan Djokovic'e imzayı attırdı

Rizespor, Cluj'da forma giyen 1.90 metre boyundaki Hırvat orta saha oyuncusu Damjan Djokovic ile 1,5 yıllığına anlaştı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 17:24 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 17:30
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Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor, Romanya'nın CFR Cluj takımında forma giyen Hırvat orta saha oyuncusu Damjan Djokovic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Rizespor'un resmi internet sitesinden Djokovic'in transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Romanya’nın Liga 1 ekiplerinden CFR Cluj takımında forma giyen 1990 doğumlu orta saha oyuncusu Damjan Djokovic ile kulübümüz arasında 1,5 sezonluk anlaşmaya varıldı. Djokovic için 26 Ocak Salı günü Rize'de imza töreni düzenlenecek. Damjan Djokovic’e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

1.90 metre boyunda ve 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 25 maçta forma giydi.

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