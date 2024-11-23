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Spor

Rizespor, Eyüpspor deplasmanında geriden gelerek kazandı!

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren goller Varesanovic ve Ali Sowe'dan geldi.

23 Kasım 2024 Cumartesi 15:48 - Güncelleme:
Rizespor, Eyüpspor deplasmanında geriden gelerek kazandı!
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Eyüpspor'un golü 27. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti. Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren goller ise 55. dakikada Dal Varesanovic ve 75. dakikada Ali Sowe'dan geldi.

Öte yandan Çaykur Rizespor'da Amir Hadziahmetovic, rakibine yaptığı müdahale sonrası 90+4. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte 4 maç sonra ilk kez kaybeden ve bu sezon evindeki ilk mağlubiyetini alan Eyüpspor 22 puanda kaldı. Çaykur Rizespor ise puanını 16'ya yükseltti.

Ligde bir sonraki hafta Eyüpspor, Galatasaray'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

AHMED KUTUCU DURMUYOR

Eyüpspor'da Rakip fileleri ceza sahası dışından avlayan Ahmed Kutucu, bu sezonki 6. golünü kaydetti. Başarılı isim ayrıca 5 de asist yaptı. Öte yandan Ahmed Kutucu bu sezon oynadığı 12 maçın 10'unda gol katkısı yapmayı başladı.

G.SARAY MAÇINDA OLMAYACAKLAR

Öte yandan bir sonraki hafta Galatasaray'a konuk olacak Eyüpspor'da iki futbolcu cezalı duruma düştü. İstanbul temsilcisinde sarı kart gören Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu ve Robin Yalçın, gördükleri sarı kartın ardından gelecek hafta forma giyemeyecekler.

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