Rizespor - Fenerbahçe maçı öncesi zeminin son durumu! Karar verildi...

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç öncesinde zemine dikkat çekti. Yağan yoğun yağmur sebebiyle hakem heyeti maçın oynanıp oynanmayacağını tahlil etmek için zemini kontrol etti.

ÇEŞİTLİ TESTLER YAPILDI

Önce topun zemin üzerindeki ilerleyiş hızını kontrol eden hakem Arda Kardeşler ve yardımcıları, daha sonra sahanın belirli bölgelerinde topu havadan yere atarak sekme hızını kontrol etti.

OYNANMA KARARI ALINDI

Yapılan çeşitli testlerin ardından zeminde bazı bölgelerin temizlenmesini isteyen hakem ekibi, saha koşullarının futbol oynamak için elverişli olduğuna karar verdi ve maçın ertelenme ihtimalini ortadan kaldırdı.