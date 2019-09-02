Rizespor fırtınası
Zorlu İstanbul deplasmanından 1 puan çıkaran Yeşil-Mavili ekip, 3 maçta 7 puan toplayıp milli araya mutlu girdi. Teknik patron Kartal, “Oyunumuzu geliştirmemiz gerek” şeklinde konuştu.
- STAR SPOR
SÜPER Lig’de bu sezon Çaykur Rizespor fırtınası var. Geçen sezon ligde korkulu anlar yaşayan ve sezonu 11. sırada kapayan Yeşil-Mavililer bu sezon İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Çaykur Rizespor ilk hafta deplasmanda Gençlerbirliği’ni 1-0, 2. hafta evinde Sivas’ı 2-1 yendi. 3. haftada ise Beşiktaş ile İstanbul’da 1-1 berabere kaldı.
ÖNDE TOP TUTMAMIZ GEREKLİ
3 hafta sonunda 7 puan toplayıp milli araya mutlu giren Rizespor’da hoca İsmail Kartal, “Ligin favori takımlarından olan Beşiktaş karşısında baskıya rağmen çok iyi mücadele ettik, iyi savunma yaptık. Futbolcularımı kutluyorum. Ancak eksiklerimiz var. Önde biraz daha topu tutmamız ve oyunu geliştirmemiz gerek. Her zaman savunmayla yürüyemezsiniz. Milli arada bunlara çalışacağız” dedi.
BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ
Çaykur Rizespor’da başkan Hasan Kartal, Beşiktaş’tan alınan bir puanın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Kartal, “Biz iyi bir ekibiz. Bu şekilde devam edersek güçlü bir Rizespor göreceksiniz” dedi.Çaykur Rizespor’un golünü kaydeden Oğulcan Çağlayan, takım arkadaşlarına yardımcı olduğu için mutlu olduğunu belirtti ve “Bu futbolun üzerine koyarsak bizi daha da güzel günler bekliyor” diye konuştu.
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