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Spor

Rizespor, Galatasaray maçına hazır

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile mücadele edecek olan Rizespor, maçın hazırlıklarını tamamlayarak maçı beklemeye başladı.

DHA2 Ekim 2021 Cumartesi 20:15 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 20:15
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Çaykur Rizespor, evinde oynayacağı Galatasaray maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı son idmanla tamamladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran ile başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu da izledi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yönetimindeki idman, ısınıma hareketleri ile başladı. Antrenman dar alan ve taktik çalışması ile devam ederken, çift kale maç ile son buldu.

Çaykur Rizespor'da sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Fabricio Baiano, Nathan Monzango, Ronaldo Mendes, Loic Remy ve Yasin Pehlivan Galatasaray maçında kadroda yer almayacak.

Çaykur Rizespor, Galatasaray ile oynadığı son 10 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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