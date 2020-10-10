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Spor

Rizespor - Giresunspor maçından galip çıkmadı

Çaykur Rizespor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada bugün TFF 1. Lig takımı Giresunspor ile oynadığı hazırlık maçından 1-1 berabere ayrıldı.

10 Ekim 2020 Cumartesi 16:58 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 16:58
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Çaykur Didi Stadı’nda saat 14.00' te başlayan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıya 8 oyuncu değişikliği ile başlayan Rizespor, 78. dakikada Marko Milinkovic’in penaltı golüyle geriye düştü.

86. dakikada Kemal Rüzgar, Rizespor'a eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1

Maçta kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Doğu Yılmaz, Miraç Berk Kölemen, Arda Yavruoğlu

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin (Dk. 46 Zafer Görgen), Murat Sağlam, Emir Dilaver (Dk. 46 Emir Han Topçu), Selim Ay, İsmail Köybaşı (Dk. 46 Alberk Koç), Jovancic (Dk. 46 Yasin Pehlivan), Donsah (Dk. 46 Doğan Erdoğan), Onur Bulut (Dk. 46 Michalak (Tunay Torun), Fernando (Dk. 46 Mithat Pala), Skoda (Dk. 46 Kemal Rüzgar)

Giresunspor: Onurcan Piri, Mehmet Taş, Sergen Piçinciol, Sadık Karaosman (Dk. 64 Diarra), İshak Doğan (Dk. 73 Hüsamettin Tut), Erolcan Akdağ (Dk. 74 Balde), Anthony, Muhammet Ertürk (Dk. 63 Caner Hüseyin Bağ), Eren Tozlu (Dk. 74 Milinkovic), Sergio, Yasin Ozan

Goller: Dk. 78 Milinkovic (penaltıdan) (Giresunspor), Dk. 86 Kemal Rüzgar (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 81 Sergen Piçinciol (Giresunspor)

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