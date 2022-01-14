Rizespor, Karagümrük mesaisini tamamladı

DHA 14 Ocak 2022 Cuma 14:27 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 14:27

Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geleceği Vavacars Fatih Karagümrük maçı öncesi son antrenmanını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 orta oyunu ile sürüp, çift kale maç ile son buldu.

Hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan yeşil-mavili takımda; Gökhan Gönül ile Fabricio Baiano'nun kart cezası bulunurken Bryan Dabo, Sebastian Holmen, Umar Aminu ve Fernando Boldrin ise sarı kart sınırında bulunuyor.