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Spor

Rizespor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 14:00 - Güncelleme:
Rizespor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman taktik çalışmanın ardından daraltılmış sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Benhur Keser idmana katılmadı.

Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

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