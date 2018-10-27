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Rizespor maçının hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, pas ve şut çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas, dar alanda top kontrolü ve kanatlardan ortalarla şut çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın yarı sahada çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.     

Antrenmandan önce Brezilyalı futbolcu Adriano Correia'nın 34. doğum gününün kesilen pastayla kutlandığı duyuruldu.     

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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