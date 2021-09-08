İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2021 Çarşamba / 1 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,464
  • EURO
    10,0044
  • ALTIN
    486.799
  • BIST100
    1432.83
Spor

Rizespor Monzango anlaştı

Çaykur Rizespor, Fransa'nın Amiens takımından 20 yaşındaki Demokratik Kongolu stoper Monzango'yu kiraladı.

DHA8 Eylül 2021 Çarşamba 17:41 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 17:41
ABONE OL

Çaykur Rizespor Kulübü, Amiens SC'de forma giyen genç stoper Nathan Monzango'nun 1 yıllık kiralık olarak kadroya katıldığını açıkladı.

Yeşil-mavililer, Fransa 2'nci Lig ekiplerinden Amiens SC'de forma giyen 20 yaşındaki stoper Nathan Monzango'yu 1 yıllık kiralık olarak renklerine kattı. Demokratik Kongolu defans oyuncusu için İstanbul'da gerçekleşen imza törenine, kulübün Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Nathan Monzango'ya kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.