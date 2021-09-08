Rizespor Monzango anlaştı

DHA 8 Eylül 2021 Çarşamba 17:41 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 17:41

Çaykur Rizespor Kulübü, Amiens SC'de forma giyen genç stoper Nathan Monzango'nun 1 yıllık kiralık olarak kadroya katıldığını açıkladı.

Yeşil-mavililer, Fransa 2'nci Lig ekiplerinden Amiens SC'de forma giyen 20 yaşındaki stoper Nathan Monzango'yu 1 yıllık kiralık olarak renklerine kattı. Demokratik Kongolu defans oyuncusu için İstanbul'da gerçekleşen imza törenine, kulübün Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Nathan Monzango'ya kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.