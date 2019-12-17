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Rizespor, Samsun'dan 1-1'lik skorla istediğini aldı

Çaykur Rizespor, ilk maçta 3-2 mağlup ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur karşılaşmasında 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Samsunspor ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Rizespor tur atlayan taraf oldu.

Konuk ekip Rizespor 55. dakikada Marko Scepovic'in golüyle öne geçerken, Samsunspor 87. dakikada eşitliği yakaladı. İlk maçı 3-2 kazanan Rizespor tur atlayan taraf oldu ve son 16 turuna yükseldi.

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